Попасть в Россию, чтобы стать частью США: как Аляска стала американским штатом321Читать материал на украинском
После того, как территория Аляски перешла из под российской короны под протекторат звездно-полосатого флага, там было найдены несметные природные багатства. Думаем, что после возвращения Курильских островов в родную японскую гавань, там будет найдено тоже много полезного, не найденного во время 70-летнего пребывания в составе России.
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