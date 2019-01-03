Попасть в Россию, чтобы стать частью США: как Аляска стала американским штатом

После того, как территория Аляски перешла из под российской короны под протекторат звездно-полосатого флага, там было найдены несметные природные багатства. Думаем, что после возвращения Курильских островов в родную японскую гавань, там будет найдено тоже много полезного, не найденного во время 70-летнего пребывания в составе России.