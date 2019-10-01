Инди-рокер Alex Peakman стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"127 Читать материал на украинском
Певец, музыкант Alex Peakman стал гостем прямого эфира ObozTV на инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Певец представил свой клип и рассказал об истории создания музыкального проекта.
Инди-музыкант также исполнил несколько авторских композиций вживую, поразив мощным англоязычным вокалом и фирменным звуком, характерным для западной рок-музыки семидесятых годов прошлого столетия.
Инди -рокер Alex Peakman утверждает, что его музыка - вне времени и пространства.
Поэтому ведущие подготовили для него сюрприз: в прямом эфире ObozTV он будет сдавать экзамен на знание космоса.
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