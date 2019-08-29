Сильно мотивированные некомпетентные люди: экс-депутат о новой ВР

Народный депутат Украины VIII созыва, журналистка Ольга Червакова прокомментировала начало работы новой Верховной Рады.

Она заявила, что провела в стенах ВР более 20 лет в разных ролях, от журналистки до депутата. Червакова отметила, что в ВР пришло большое количество сильно мотивированных, но вопиюще некомпетентных людей. Для нее остается вопрос, смогут ли они реализовать все, что запланировано, законными методами. На сегодня запланировано голосование по 27 законопроектам. Но согласно процедуре законопроект должен пройти дискуссии в комитетах, которые еще не сформированы. И если сегодня Рада проголосует законы, поставленные в рабочий план на сегодня, то это откроет "ящик Пандоры" и все это, по ее словам, может иметь последствия в виде обжалования этих законов в судах Украины.

Среди хороших решений журналистка выделила избрания Сергея Рахманина, заместителя главного редактора журнала "Зеркало недели", председателем фракции "Голос". По ее мнению, Рахманин сможет обеспечить "победу разума над маразмом". Червакова назвала его мощной, авторитетной фигурой и настоящим профессионалом.

Она отметила, что в последние годы журналистика очень изменилась и парламентская журналистика перестала быть такой, как была раньше. Червакова заявила, что с парламентской журналистики ушло очень много профессионалов, и уже никто из журналистов не занимается воспитанием депутатов. Она отметила, что говорит не о сюжетах, а о качестве коммуникации журналистов с депутатами.

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