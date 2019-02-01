Больных в два раза больше: врач-онколог рассказал, где в Украине существует большая вероятность заболеть раком

Онколог, врач-нейрохирург Антон Шкиряк отметил, что стиль жизни, качество питания и отдыха или религиозность человека влияет на ход онкологических процессов человека. Он отметил, что статистика говорит о том, что агностики болеют чаще верующих, при этом религия или вера не важна. В перечне опасных есть Харьковская, Днепропетровская и Херсонская области, где на 100 тысяч человек приходится 420-450 онкобольных, тогда как Ивано-Франковская и Волынская области имеют около 250 пациентов на то же количество. А меньше болеют - в Закарпатье.

Врач-онколог также отметил, что по его личным наблюдениям, пациенты, которые верят врачу и с надеждой смотрят в будущее чаще выздоравливают от людей, которые имеют негативное мировосприятие.

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