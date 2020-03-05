Байден уверенно лидирует в праймериз

Бывший вице-президент США Джо Байден уверенно лидирует уже в 10 штатах из 14 на масштабных внутрипартийных голосованиях.

Такие данные обнародовало британское издание The Guardian, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно им, Байден получает голоса 555 делегатов, Берни Сандерс – 489, Элизабет Уоррен – 61, а Тулси Габбард – 1.

Таким образом, бывший вице-президент опережает своего главного соперника от Демократической партии Берни Сандерса за участие в выборах президента США 2020 года.

При этом, по результатам праймериз в Мэне, Байден опережает Сандерса только на 1%. В этом штате голоса считали в последнюю очередь.

Окончательные данные появятся только через несколько дней, и тогда уже будет видна реальная расстановка сил по итогам "супервторника".

Пока что Байден одерживает победу в таких крупных штатах как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Также он обошел Сандерса в Минессоте, а в Массачусетсе – Уоррен. При этом в Калифорнии – штате с наибольшим количеством делегатов – побеждает Сандерс.

"Супервторник" – масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых участвуют 14 штатов. Ключевым показателем является количество делегатов. Именно они будут выбирать кандидата в президенты от демократов. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что Байден получил преимущество в 8 штатах. По мнению эксперта-международника Максима Яли, несмотря на то, что голоса еще полностью не подсчитаны, уже можно смело говорить о прорыве Джо Байдена.

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