Анатолій Гриценко: РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень

Анатолій Гриценко: РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень525Читать материал на украинском
РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень для ревізії та викорінення корупційних схем, як того вимагають виборці. Близько 400 млрд гривень - корупційні втрати держави, які можуть підняти економіку та рівень життя.
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