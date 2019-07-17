Не магазин, а ракета Мега Цитрус в Днепре

Множество сверхсовременной техники, зоны открытого обучения, YouTube-студия, лаундж зона и даже детская комната. Все это представили на открытии более чем магазина - крупнейшего пространства гаджетов Мега Цитрус в Днепре. Аналогов которому нет в Европе.

"Это уникальный формат, которого нет нигде в Украине и нет нигде в Европе. В нашей компании представлены уникальные продукты как бьюти гаджеты, умный дом, который мы привозим с разных выставок. На сегодняшний момент у нас представлено порядка 20 тысяч продуктов на полках наших магазинах", — представил новую площадку СЕО Цитрус Вадим Танченко.

На первом этаже Мега Цитруса представлены зоны с самыми разными гаджетами. Кроме уже привычных смартфонов и смаргодинникив здесь целое разнообразие сверхсовременного электротранспорта.

"Каждый год продажи электротранспорта в стране растут и мы возглавляем этот тренд. Представляем очень широкую линейку электротранспорта, начиная от скутеров и заканчивая моноколёсами, электроскутерами, элетробайками. Мы верим в электротранспорт очень сильно, это экофрендли. Это недорого и это тренд", — сказал коммерческий директор Дмитрий Бова.

Главная цель Мега Цитруса – обучать новому и давать больше знаний, опыта и эмоций.

"В первую очередь, цель – удивить и обучить чему-то новому. Как я уже говорил на пресс-конференции, на данный момент в учебном пространстве Цитрус Академии присутствует более 80 различных программ, которые нацелены на абсолютно любую возрастную категорию", — заявил директор по маркетингу Станислав Андреев.

На втором этаже Мега Цитруса для всех желающих открыт непрерывный марафон актуальных и ярких мастер-классов и лекторов ЦеХАБ. А также Цитрус Академия, цель которой показать клиентам все возможности цифровой электроники и даже рассказать, как вырастить свой бизнес с помощью digital-инструментов.

"Ми можем обучать как пользоваться устройствами, которые у нас приобретаются, можем обучать, как пользоваться программным обеспечением, как быть ютуб блогером, пользоваться инстаграмом. Предоставляем клиенту обширный спектр знаний, чтобы в этом современном мире он мог быть очень эффективным", — говорит операційний директор Сергій Семенченко.

В Мега Цитрусе есть также класс робототехники; Youtube-студия ЦеКафе и Лаунж зона. Поэтому если для вас важны качество товара, гарантия, сервис, адекватная ценовая политика, комфорт и вы всегда хотите получать больше – вам сюда.

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