Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Travel

Выбросил облака пепла и газа: в Мексике проснулся крупнейший вулкан

612Читать материал на украинском

В Мексике резко активизировался вулкан Попокатепетль и выбросил облака пепла и газа на значительную высоту.

Национальная служба гражданской обороны страны призвала жителей принять дополнительные меры предосторожности из-за возможного выпадения пепла и не приближаться к кратеру вулкана, сообщают "РИА Новости".

При этом стало известно, что группа людей еще 12 марта проигнорировала ограничения на проникновение в зоны вокруг вулкана.

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@RoySalazaar

Новости
В Индонезии – мощное землетрясение и извержение вулкана: фото и видео

Спасательные службы уже установили личности этих людей и намерены выйти с ними на контакт, чтобы провести разъяснительную работу и не допустить в дальнейшем повторения такого опыта.

Напомним, что в 1996 году сразу пятеро человек погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@CriptoKapital

Выбросил облака пепла и газа: в Мексике проснулся крупнейший вулкан

‏ Twitter@liveaszelle

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@RoySalazaar

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@RoySalazaar

"РИА Новости"

"РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий вулкан Европы Этна.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Мексика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения