Выбросил облака пепла и газа: в Мексике проснулся крупнейший вулкан

В Мексике резко активизировался вулкан Попокатепетль и выбросил облака пепла и газа на значительную высоту.

Национальная служба гражданской обороны страны призвала жителей принять дополнительные меры предосторожности из-за возможного выпадения пепла и не приближаться к кратеру вулкана, сообщают "РИА Новости".

При этом стало известно, что группа людей еще 12 марта проигнорировала ограничения на проникновение в зоны вокруг вулкана.

Спасательные службы уже установили личности этих людей и намерены выйти с ними на контакт, чтобы провести разъяснительную работу и не допустить в дальнейшем повторения такого опыта.

Напомним, что в 1996 году сразу пятеро человек погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.

Explosion with the release of incandescent material on the cone of the #Popocatépetl volcano #Mexico pic.twitter.com/f9v3M5OSXV