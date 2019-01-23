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/Travel

В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал

1.1тЧитать материал на украинском

Пассажиры поезда Днепр – Лисичанск были вынуждены спать в куртках и шубах, потому что в вагоне стоял жутких холод.

Об очередном скандале с компанией "Укрзалізниця" на своей странице в Facebook рассказала одна из пассажиров Алена Жигир, уточнив, что температура внутри достигала лишь 11 градусов тепла.

Женщина провела беседу с начальником поезда. На вопросы, знает ли он нормы перевозки пассажиров и какова температура в вагоне, мужчина ответил утвердительно. Однако, как именно он будет решать проблему с холодом, внятного ответа не было.

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"Ну мы что-то делаем. Хотите мы Вам еще одеяло дадим? А чаек сделаем? Ну мы только выехали", – сказал начальник поезда.

В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал

Пассажирка уточнила, что в пути они находились уже час, на что мужчина заявил, будто поезд еще не успел прогреться, и заверил, что скоро это случится. Более того, женщина пояснила ему, что заплатила 100% от стоимости, за что в вагоне должно быть минимум 18 градусов.

"И на заднем фоне голос проводницы: "Вы что, не знаете в какой стране живете?" Звоню на горячую линию, робот сообщает: "При оставлении заявки не материться". Б*я! Привет УЗД", – резюмировала женщина.

В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал
В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал

В комментариях к эмоциональному посту пассажирки пользователи отметили, что в поездах часто зимой бывает холодно, зато в более теплую погоду начинают топить так, что людям будет нестерпимо жарко.

"Укрзалізниця" как всегда зимой. А потом могут натопить так, что дышать нечем будет", "Самое главное, до сих пор нет реальных механизмов повлиять на такие моменты и вернуть деньги за не предоставление услуг в полном объеме", "Последний раз ехала – грязь в вагоне была жуткая", – поддержали ее пользователи.

В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал
В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал
В вагоне +11: ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото из плацкартного вагона поезда "Укрзалізниці", рассказав, что в вагоне все "держалось на соплях и дрожало".

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Место
Украина
Теги
Укрзалізницяскандалы
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CARGO 100
CARGO 100
Раньше жили в стране, щас в "вагоне" ...
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий, паРашу...
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
CARGO 100, совок, пнх в параду..
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