Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал граждан, которые поехали заграницу на отдых после объявления карантина из-за коронавируса.

Людей, которых вернут из стран с многочисленными случаями заболевания, власти будут отправлять в обсервации, инфраструктура которых пока подготавливается.

Соответствующие заявление глава страны сделал после встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" в пятницу, 27 марта, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Он подчеркнул, что власти дали время для всех людей, которые хотели вернуться в Украину. "Пожалуйста, до 17 марта, вернитесь домой! Потому что потом будут санкции. Мы должны сохранить здоровье всех украинцев, но тут живут миллионы! Сейчас какое число? 27-е", – сказал президент.

Он отметил, что несмотря на прекращение авиасообщения грузовые перевозки, спецрейсы, дипломатические и другие важные поездки будут пропускать на границе.

"Что касается всех других граждан, которые не послушались... Много людей, вы знаете, как я обратился к украинцам... они в эти дни только туда полетели отдыхать. Это же не нормальная ситуация! Мы должны это понимать", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский на брифинге с журналистами

Президент добавил, что власти работают над возвращением украинцев, к МИДу потупили заявки от около 17 тысяч граждан.

"Мы их вернем. Но они должны знать, что нам нужно хотя бы несколько дней, чтобы подготовить полностью инфраструктуру обсерваций", – пояснил Зеленский.

По его словам, всех людей, которые вернуться с эпицентров пандемии, должны проверить на коронавирус.

Как писал OBOZREVATEL, в некоторых пунктах пропуска на границе Польши с Украиной в пятницу, 27 марта, выстроились огромные очереди украинцев-заробитчан. Толпы людей сняли воздуха.

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