Главная Новости
28 марта • обновлено в 00:29
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Travel

Зеленский заявил, что вернувшихся с эпицентров COVID-19 украинцев отправят на обсервацию

2.7т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал граждан, которые поехали заграницу на отдых после объявления карантина из-за коронавируса.

Людей, которых вернут из стран с многочисленными случаями заболевания, власти будут отправлять в обсервации, инфраструктура которых пока подготавливается.

Соответствующие заявление глава страны сделал после встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" в пятницу, 27 марта, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он подчеркнул, что власти дали время для всех людей, которые хотели вернуться в Украину. "Пожалуйста, до 17 марта, вернитесь домой! Потому что потом будут санкции. Мы должны сохранить здоровье всех украинцев, но тут живут миллионы! Сейчас какое число? 27-е", – сказал президент.

Он отметил, что несмотря на прекращение авиасообщения грузовые перевозки, спецрейсы, дипломатические и другие важные поездки будут пропускать на границе.

"Что касается всех других граждан, которые не послушались... Много людей, вы знаете, как я обратился к украинцам... они в эти дни только туда полетели отдыхать. Это же не нормальная ситуация! Мы должны это понимать", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский на брифинге с журналистами

Владимир Зеленский на брифинге с журналистами

Президент добавил, что власти работают над возвращением украинцев, к МИДу потупили заявки от около 17 тысяч граждан.

"Мы их вернем. Но они должны знать, что нам нужно хотя бы несколько дней, чтобы подготовить полностью инфраструктуру обсерваций", – пояснил Зеленский.

По его словам, всех людей, которые вернуться с эпицентров пандемии, должны проверить на коронавирус.

Как писал OBOZREVATEL, в некоторых пунктах пропуска на границе Польши с Украиной в пятницу, 27 марта, выстроились огромные очереди украинцев-заробитчан. Толпы людей сняли воздуха.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
украинцы за границей Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
карантин вирус видео болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги