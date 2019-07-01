Украинские туристы застряли в Италии: все подробности скандала

Украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании – рейс PQ672 компании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили 5-6 раз.

Как рассказали пассажиры, авиаперевозчик сначала пытался замять инцидент, его представители вообще не выходили на связь. Позже все же был предложен вариант размещения в отеле, пишет "УП". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В итоге, уехала отдыхать только часть туристов, остальные не решились покинуть аэропорт. "Есть недоверие, что авиакомпания оставит их здесь самих решать проблему возвращения", – пояснил пассажир рейса Андрей Деревянко.

Украинские туристы застряли в Италии "УП"

Около 03:00 стало известно, что рейс планируется на 7:20 по местному времени.

Украинские туристы застряли в Италии "УП"

Украинские туристы застряли в Италии "УП"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская авиакомпания "Мотор-Сич" оставила голодными с десяток пассажиров рейса, в том числе и маленьких детей.

Перед этим в аэропорту "Борисполь" застряли украинские туристы, направляющиеся в Хургаду (Египет, туроператор Join UP!). Люди вызывали полицию, однако приехавшие копы сказали, что ничем помочь не могут.

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