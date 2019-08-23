Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме, в этот раз - с Лаосом.

Как сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, украинцы могут находиться в азиатской стране до 30 дней.

Регистрация для получения такой визы возможна на правительственном сайте Лаоса "eVisa Lao Official Online Visa". Всего же украинцы могут посетить без визы 126 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины анонсировал упрощение визового режима с Канадой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!