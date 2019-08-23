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Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

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Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме, в этот раз - с Лаосом.

Как сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, украинцы могут находиться в азиатской стране до 30 дней.

Регистрация для получения такой визы возможна на правительственном сайте Лаоса "eVisa Lao Official Online Visa". Всего же украинцы могут посетить без визы 126 стран.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины анонсировал упрощение визового режима с Канадой.

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Место
Украина
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