Украина договорилась о безвизе с еще одной страной: что известно

Украина 8 ноября подпишет соглашение об отмене виз с Монголией.

"Граждане Украины получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней", – передает "Укринформ".

В посольстве Украины в Варшаве отметили, что "заключение этого соглашения позволит упростить взаимные поездки граждан Украины и Монголии и привести их в соответствие с действующим законодательством обеих стран в миграционной сфере".

Иллюстрация. Безвиз Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

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