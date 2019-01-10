Оказался живой: для поиска туриста на Закарпатье подняли вертолет

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла вертолет для поиска туриста, пропавшего в районе горы Гемба в Межгорском районе Закарпатья.

Киевлянин Игорь Грищенко вышел на связь 9 января и сообщил, что находится возле реки. Как говорится на странице Управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook, спасатели осуществляют облет территории.

"Для поиска туриста-киевлянина привлечен вертолет МИ-8. Сейчас спасатели осуществляют облет территории для обследования и установления места его пребывания", - говорится в сообщении.

ГСЧС, Facebook

ГСЧС, Facebook

ГСЧС, Facebook

ГСЧС, Facebook

ГСЧС, Facebook

Спасатели нашли на карте предположительное место, где оказался киевлянин – это река Оса в Свалявском районе. От курорта Пилипец, где он сел с товарищем на подъемник, это место расположено далеко.

Если местонахождение указано верно, то Грищенко буквально перешел на другую сторону горы.

В общем в поиске от ГСЧС принимают участие 39 спасателей и 7 единиц техники: горные поисково-спасательные отделения села Нижние Ворота, г. Мукачево, г. Рахова, г. Ужгорода, пгт Межгорье и специализированного центра быстрого реагирования г. Дрогобыча Львовской области. Также помогают профессионалам ГСЧС волонтеры, лесники и полиция.

Игорь Грищенко – опытный горнолыжник. В украинской столице он работал профессиональным тренером. Более того, киевлянин является президентом украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

Игорь Грищенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в горах заблудились две группы туристов. В первую входили три человека, которые потеряли ориентир из-за плохой видимости. Спасатели нашли двух мужчин, третьего туристы оставили, потому что тот не мог двигаться. В итоге он погиб.

Вторая группа из двух мужчин заблудилась в районе горы Гемба. Один турист нашелся, второго, Игоря Грищенко, искали спасатели все это время.