"Выдавливают все": выяснилась правда об ужасах украинских чартеров в Турцию и Египет

Бывший пилот самолета рассказал несколько фактов об авиакомпаниях, которые осуществляют чартерные рейсы в Турцию и Египет из Украины.

Он заявил, что они покупают дешевые старые самолеты, берут на себя нереальные обязательства по количеству перелетов, и экономят на зарплатах и ​​на техническом обслуживании, пишет "Экономическая правда".

По словам пилота, обман в техническом обслуживании самолетов в Украине - это обычная практика.

"Например, какой-то агрегат вышел из строя. Самолет с такой проблемой, согласно документам, может летать 10 дней и все. Что они делают в таком случае? Десять дней прошло, они пишут, что починили, а потом сразу пишут, что снова поломался и продолжают снова на десять дней", - заявил он.

По его словам, порой сами инженеры врут пилотам, заставляя их верить, что неисправность на самолете была устранена.

"Физической возможности убедиться, что этот агрегат работал, а потом снова поломался, у меня нет. Только если я прилетел на этом самолете и в этот день закончился лимит времени об отказе. А так техники делают невинные глаза и говорят, что именно так и произошло : починили, заработало и снова поломалось. Ну а техникам эти указания дает директор", - говорит пилот.

Он отметил, что проблема не только в самолетах, но и в сотрудниках, которых нанимают авиакомпании.

"Эти конторы набирают или совсем молодых или пилотов с конкретными "залетами", то есть людей, которых можно держать на крючке, и выжимают из них все, нарушая при этом все возможные трудовые нормы", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских туристов "заморозили" в самолете. Они летели почти сутки с поломаным кондиционером, из-за чего у многих поднялась высокая температура.

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