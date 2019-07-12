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В Google определили самые популярные направления отдыха у украинцев

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В компании Google выяснили самые популярные направления отдыха среди украинских туристов по запросам в поисковике.

В частности были проанализированы такие ключевые фразы, как "отдых в" за последние три месяца, передает пресс-центр "Google-Украина".

Топ-10 популярных зарубежных направлений: Турция, Египет, Болгария, Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис, Испания.

Отдых на море

Отдых на море

pixabay

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Топ-10 популярных украинских курортов: Бердянск, Карпаты, Одесса, Кирилловка, Залив, Геническ, Лазурное, Крым, Железный Порт, Урзуф.

Поиск в Google

Поиск в Google

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза рассказал, что в начале лета безусловным лидером летнего туристического направления была Турция, а также три страны Евросоюза.

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Место
Украина
Теги
туризм путешествия Google
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Топ-10 популярных украинских курортов: Бердянск, Карпаты, Одесса, Кирилловка, Залив, Геническ, Лазурное, Крым..." (!!!) Вот какая бл.дь в этот список Крым включила? Как там статья за госизмену называется?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Крым Андрей, с языка снял фразу)
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