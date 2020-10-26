В Египте акула напала на семью украинцев, ребенок лишился руки

В Египте на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.

Инцидент произошел во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, во время которого можно наблюдать за подводной жизнью), сообщается на странице Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

"В Египте во время снорклинга на отдыха от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. 12-летний мальчик все еще в реанимации, он перенес одну серьезную операцию, завтра вторая. Раненую руку спасти не удалось", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это уже не первый случай, когда отдыхающие, несмотря на предостережения туроператоров, покупают у местных экстремальные туры. А для этого нужен отдельный страховой полис.

Сейчас лечение взяло на себя египетское правительство, вся необходимая помощь предоставляется. Посольство постоянно на связи с родными пострадавших.

"Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране нахождения, заблаговременно ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры у своих лицензированных туроператоров или их локальных официальных партнеров", – добавили в госагентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в египетской Александрии 11 человек погибли, пытаясь спасти тонущего 5-летнего ребенка.