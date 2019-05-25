В "Борисполе" остановили вылеты: что произошло

В международном аэропорту "Борисполь" 25 мая приостановили вылеты рейсов из-за угрозы грозы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на предупреждение сотрудника аэропорта, который рассказал, что рейсы МАУ были отложены.

Аэропорт "Борисполь" pixabay

"Перроны поставлены в стоп-режим из-за угрозы грозы, точно приостановлены все вылеты авиакомпании МАУ, но согласно международной инструкции, все остальные авиакомпании сейчас также должны отложить рейсы", – рассказал источник.

Он не смог уточнить, на какой период перелеты отложили, так как это зависит от погоды. На сайте МАУ сообщили, что запланирована задержка рейса PS336 Венеция – Киев. По расписанию он должен был прибыть в аэропорт в 17:25. По новому графику – в 19:50.

На онлайн-табло также написано, что рейс PQ 1001 Киев-Харьков, который должен был отправиться в 17:00 – отменен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная авиационная служба Украины предоставила контактные данные авиакомпаний, по которым можно получить информацию от перевозчиков о задержке или отмене рейсов. Украинцев заранее предупредили, что в период отпусков будут проблемы с вылетами, в связи с чем дали несколько советов и рекомендаций для планирования поездки за границу.

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