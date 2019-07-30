В аэропорту "Борисполь" экстренно сел самолет МАУ: что случилось

В понедельник, 29 июля, в аэропорту "Борисполь" через несколько минут после взлета экстренно сел Boeing 767 авиакомпании МАУ, вылетевший в Таиланд.

Как сообщает "Информатор", пилоты посадили самолет, так как заметили неполадки в работе одного из двигателей. Предварительная причина случившегося — птица, которая попала в двигатель Boeing.

Фото: www.ato.ru

Также, по словам издания, после посадки из самолета был виден дым, но в МАУ это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США самолет авиакомпании Spirit Airlines совершил экстренную посадку из-за вони неизвестного происхождения.

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