В аэропорту Барселоны отменили 73 рейса: что случилось

В аэропорту Барселоны (Испания) в воскресенье, 28 июля, отменили 73 рейса в результате забастовки сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia.

Как сообщает агентство Europa Press, решение о проведении забастовки связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".

Фото: Wikimedia

При этом министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская ассоциация потребителей Which? назвала самые равнодушные к жалобам пассажиров авиакомпании в мире.

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