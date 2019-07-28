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В аэропорту Барселоны отменили 73 рейса: что случилось

1.3т Читать материал на украинском

В аэропорту Барселоны (Испания) в воскресенье, 28 июля, отменили 73 рейса в результате забастовки сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia.

Как сообщает агентство Europa Press, решение о проведении забастовки связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".

В аэропорту Барселоны отменили 73 рейса: что случилось

Фото: Wikimedia

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При этом министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская ассоциация потребителей Which? назвала самые равнодушные к жалобам пассажиров авиакомпании в мире.

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Место
Испания Барселона
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