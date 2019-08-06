Удивительное Яремче: как провести незабываемый отдых в горах

Яремче - город областного значения в Ивано-Франковской области. Он расположен в долине реки Прут на высоте 585 метров над уровнем моря. Каждый год сюда съезжаются тысячи туристов со всей Украины, чтобы насладится прогулками по горам, полюбоваться красотами водопадов и отведать местной кухни.

Кроме того, в Яремче есть множество отелей, спа-комплексов и оздоровительных центров, а также различных вариантов развлечений для туристов всех возрастов. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как провести незабываемый уикэнд в этом городе-курорте.

Как добраться

На машине. По трассе "Киев-Чоп" необходимо добраться до Львова, потом во Франковск, а дальше – через населенный пункт Долина в Яремче.

На поезде. Из Киева до Ивано-Франковска, а оттуда – на автобусе или из Киева прямо в Яремче (на курорт курсируют два поезда: 015 О и 143 К). Советуем бронировать билеты заранее, поскольку летний и зимний сезоны здесь очень популярны.

Что посмотреть

Водопады

Водопад Женецкий Гук расположен на расстоянии 8 километров от села Микуличин (Женецкое лесничество). Он является одним из самых больших водопадов в Карпатах и имеет высоту около 15 метров. Добраться до водопада из Яремче можно пешком, пройдя 7 километров, на автомобиле, что является самым удобным вариантом, а также на общественном транспорте.

Женецкий Гук karpaty.life

Женецкий Гук karpaty.life

Водопад Девичьи слезы

Водопад Девичьи слезы, расположен в окрестностях города Яремче в окружении хвойных лесов. Он питается водами горной речки Жонки, притока реки Прут. Такое необычное название водопад получил благодаря красивой легенде о девушке, которая потеряла своего возлюбленного. Она так сильно плакала за ним, что ее слезы образовали водопад.

Добраться до него можно на автомобиле или пешком. От центра Яремче дорога займет около 40 минут пешком. Кроме того, по пути к этой природной достопримечательности можно посетить небольшой зоопарк.

Девичьи слезы planetofhotels.com

Девичьи слезы planetofhotels.com

Девичьи слезы planetofhotels.com

Горы

Маковица

Название этой вершины происходит от слова купол, а по другим данным слово "маковица" с языка санскрита означает место поклонения. Высота горы 984,5 м. Добраться до нее можно на автомобиле или пешком. Рекомендуем подниматься по тропинке, которая ведет мимо скалы Довбуша, чтобы рассмотреть еще и эту достопримечательность. Несмотря на то, что этот вариант пути очень сложный, особенно для тех, кто не практикует горные восхождения, он того стоит.

Удивительный хвойный лес, скалы, ягоды и источники с кристально-чистой водой необходимо увидеть собственными глазами.

Отметим, что вход на территорию расположения скалы Довбуша платный: 15 грн для детей и пенсионеров и 30 грн для взрослых. За наличие воды можно не переживать - практически везде стоят небольшие палатки, в которых можно ее приобрести.

С вершины Маковицы открывается прекрасный вид на горы и близлежащие села.

Местная кухня

Банош

Приехав в Карпаты необходимо не только наслаждаться видами и достопримечательностями. Одна из визитных карточек этого региона - местная кухня. Рецепты некоторых блюд хранятся и передаются из поколения в поколение не по одной сотне лет. Так, к примеру каждая гуцульская семья готовит банош по собственному рецепту. Это, с одной стороны, простое блюдо невозможно спутать ни с чем другим. Только представьте себе сочетание кукурузной каши сваренной на сливках или молоке в сочетании с белыми грибами, шкварками или брынзой. Отказаться от такого практически невозможно.

А если подниматься на Маковицу, то на обратном пути можно порадовать себя этим блюдом в уютной беседке прямо у подножья горы.

Бограч

Важным моментом во время путешествия в Яремче является диета и правильное питание. Об этих двух понятиях необходимо забыть. Кроме баноша, карпатские кулинары предлагают отведать еще и бограч. Рецепт этого блюда достигает в древности, когда венгерские кочевые племена, а позже пастухи в полевых условиях на огне готовили этот вид пищи.

Густой и насыщенный суп, главным ингредиентом которого является мясо станет прекрасным обедом после длительной прогулки по горам. Совет: всегда заказывайте одно блюдо, поскольку местные рестораны и колыбы предоставляют очень большие порции. Съесть и банош и бограч смогут точно не все.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 27 июля в Ярмече, Ивано-Франковская область, состоялся Первый Гуцульский карнавал. Так, шесть платформ проехались по центру города, а после этого горожане и туристы смогли насладиться праздничным концертом.

Карнавал приурочили ко Дню города. По словам организаторов праздника, такие мероприятия помогут развитию туристической инфраструктуры Яремче и привлекут путешественников со всего мира.

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