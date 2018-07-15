Туристы в опасности: во Франции запретили восхождения на Монблан

Во Франции запретили подниматься на самую высокую гору страны - Монблан. Ограничения будут действовать около восьми дней.

Такое решение было принято из-за опасности для туристов, сообщает BBC.

Альпинисты, которые забронировали проживание на высотном причале "Гутер", смогут подняться на пик. Власти региона заявили, что ночной приют для туристов, рассчитанный на 120 человек, постоянно испытывает перенаселение, что вызывает вопросы безопасности.

Временные ограничения ввели, чтобы гарантировать альпинистам нормальные условия для ночлега. В прошлом году на подступах к Монблану погибли 15 человек, а в этом году - уже два.

Как ранее писал OBOZREVATEL, опубликовано фантастические фото гор в Норвегии.