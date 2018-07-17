Страшный вулкан и необычные пляжи: как выглядит крупнейший остров в Средиземном море

Остров Сицилия – крупнейший в Средиземном море, с типичным для этого региона климатом – жарким летом и короткой мягкой зимой.

У туристов Сицилия пользуется бешеной популярностью. Но привлекают туристов не только спокойные пейзажи, ведь на острове находится действующий вулкан Этна.

OBOZREVATEL подобрал несколько фото Сицилии со страниц в Instagram.

instagram.com/marila_g

instagram.com/eleonorstorre

instagram.com/lux80sicily

instagram.com/luciastopponi

instagram.com/vittoriogenco

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти самых красочных страницах о путешествиях в Instagram.