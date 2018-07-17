Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

Страшный вулкан и необычные пляжи: как выглядит крупнейший остров в Средиземном море

881Читать новость на украинском

Остров Сицилия – крупнейший в Средиземном море, с типичным для этого региона климатом – жарким летом и короткой мягкой зимой.

У туристов Сицилия пользуется бешеной популярностью. Но привлекают туристов не только спокойные пейзажи, ведь на острове находится действующий вулкан Этна.

OBOZREVATEL подобрал несколько фото Сицилии со страниц в Instagram.

instagram.com/marila_g

instagram.com/eleonorstorre

Новости
Каналы Амстердама: самые эффектные фото

instagram.com/lux80sicily

instagram.com/luciastopponi

Новости
Отдых на Гоа: впечатляющие фото индийского рая

instagram.com/vittoriogenco

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти самых красочных страницах о путешествиях в Instagram.

Место
Италия
Объекты
путешествия Путешествия по Европе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги