Страшный вулкан и необычные пляжи: как выглядит крупнейший остров в Средиземном море

Остров Сицилия – крупнейший в Средиземном море, с типичным для этого региона климатом – жарким летом и короткой мягкой зимой.
У туристов Сицилия пользуется бешеной популярностью. Но привлекают туристов не только спокойные пейзажи, ведь на острове находится действующий вулкан Этна.
OBOZREVATEL подобрал несколько фото Сицилии со страниц в Instagram.
instagram.com/marila_g
instagram.com/eleonorstorre
instagram.com/lux80sicily
instagram.com/luciastopponi
instagram.com/vittoriogenco
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти самых красочных страницах о путешествиях в Instagram.