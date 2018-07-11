В Украине лоукостеры угодили в новый скандал с туристами: что произошло

В международном аэропорту имени Игоря Сикорского "Киев" (Жуляны) 11 июля задерживаются три чартерных рейса. Сотни туристов ожидают вылета, время задержки составляет от одного часа до 10.

По информации на табло аэропорта, полеты должны осуществлять украинские авиакомпании SkyUP и скандальная Bravo Airways.

В частности, в ожидании вылета следующие рейсы:

7:00 Шарм-эш-Шейх (Египет) - задерживается до 17:35 – SkyUP - KUP7311

11:45 Тирана (Албания) - задерживается до 12:45 - Bravo Airways - BAY4415

13:00 Анталия (Турция) - задерживается до 21:25 – SkyUP - KUP8001.

В справочной аэропорта OBOZREVATEL не предоставили информацию о причине задержки рейсов. "Обращайтесь напрямую в авиакомпании за разъяснением", - сказал сотрудник, предоставив телефонные номера SkyUP и Bravo Airways.

В свою очередь в авиакомпаниях на звонки не отвечают. Также нет данных о причинах отмены на сайтах авиакомпаний.

Последний пост на Facebook-странице SkyUP посвящен изменениям в расписании на 8 июля. Судя по информации, пять рейсов SkyUP перенесли на 9 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов. Недавно более сотни туристов застряли на испанском острове.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.