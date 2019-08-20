Сердце запускали 5 раз: на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с ребенком

На курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна.

Инцидент произошел 18 августа в Бодруме. Девочка находится в коме, и в сознание за последние два дня она так и не приходила. Об этом сообщили в Telegram-канале "Hue".

Сейчас ребенок в больнице города Денизли. Ее сердце перезапускали уже 5 раз. Туроператор помог семье снять на два дня жилье поближе к больнице. Все остальные расходы им придется оплачивать самостоятельно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Мадагаскаре 19-летняя туристка из Британии Алана Катленд выпала из самолета во время полета. Тело студентки Кембриджского университета нашли местные жители и сотрудники служб безопасности.

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