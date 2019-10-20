Главная Новости
21 октября • обновлено в 02:01
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Самый длинный маршрут в мире: популярный авиаперевозчик совершил рекордный перелет

422 Читать материал на украинском

Австралийская компания Qantas завершила тестовый этап подготовки самого длинного авиаперелета без остановок – 16200 км от Нью-Йорка до Сиднея за 19 часов и 16 минут.

Перелет состоялся в самолете Boeing 787-9 с 49 людьми на борту, передает ВВС.

Он является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортработников и пассажиров.

Новости
Как сэкономить в путешествии: названы эффективные способы

В следующем месяце компания собирается протестировать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней.

Начинать коммерческие рейсы по этим маршрутам Qantas должна решить до конца 2019 года. Если решение будет положительным, полеты начнутся в 2022 или 2023 году.

При этом ни одна гражданская авиакомпания пока не решалась осуществлять такие длинные и длительные рейсы без посадки и при полной заполненности пассажирского или грузового воздушного судна.

Чтобы осуществить такой полет без посадки и дозаправки, самолет Qantas слетел с максимальным запасом топлива, ограниченным количеством багажа и без другого груза.

Иллюстрация. Самолет Qantas

Иллюстрация. Самолет Qantas

The New Daily

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Китае состоялась презентация нового международного аэропорта Дасин, который называют крупнейшим в мире. По прогнозам, до 2025 года его пропускная способность должна составлять 72 миллиона пассажиров в год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.

Тема
Авиаперелеты
Место
Австралия
Теги
самолет туризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel