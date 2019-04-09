Российских туристов "заморозили" в самолете: как это произошло

Российских туристов "морозили" 13 часов в самолете, который курсировал из мексиканского курорта Канкун в Москву.

По данным "Подмосковье Сегодня", в лайнере поломался кондиционер, а итогом полета в "холодильнике" для многих стала высокая температура (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Народ утеплялся как мог – все сидели в пуховиках, шапках, кутались в пледы. Попасть в такой холод после 35-градусной жары в Мексике – это что-то! Изначально мы все были в шортах и сланцах. Стюардессы говорили, что вот-вот станет тепло, но чуда не произошло. Только спустя шесть часов нам объявили, что команда самолета приносит извинения за некомфортную температуру. Шутили, что мы должны привыкать к московским холодам", – пожаловались очевидцы.

По словам пассажира, кондиционер перестал работать в двух секциях эконом-класса. Температура воздуха в салоне не поднималась выше 15–17 градусов. У парня в итоге поднялась температура до 39 градусов, ведь по салону "гулял" сквозняк.

Путешественникам приходилось ходить греться в туалеты или в бизнес-класс. Пострадавшие написали претензии в адрес руководства авиакомпании Azur Air и туроператора AnexTour, продавших путевки в Мексику.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно специалисты составили рейтинг самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневное путешествие.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!