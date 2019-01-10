Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой

1.3тЧитать материал на украинском

Невицкий замок расположен недалеко от села Каменица Закарпатской области Украины. Он был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж. В 1241 году замок разрушили орды монголо-татар, но уже во второй половине XIII века он был восстановлен.

В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода Дьердь Ракоци. С тех пор никто не восстанавливал его и он дошел до нашего времени в виде живописных руин на вершине высокого холма. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть, как выглядит Невицкий замок зимой.

Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Новости
''Очень замерз'': последний пропавший на Закарпатье турист объявился живым

Добраться до замка можно из Ужгорода на автобусе. Дорога займет не больше 20 минут и обойдется в 11 гривен. Выйти необходимо в поселке Каменица и дальше идти пешком или ехать на автомобиле. У подножья холма, на котором стоит замок, есть несколько кафе, в которых можно подкрепиться или согреться.

Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой
Разрушен 400 лет назад: как выглядит Невицкий замок зимой

Как ранее писал OBOZREVATEL, международный проект "Вики любит памятники" опубликовал лучшие фото украинских достопримечательностей. В топ-10 попали снимки из разных областей страны. Сам проект направлен на создание полной иллюстрированной информационной базы о культурном наследии мира.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
54
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги