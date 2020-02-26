Раскрыт способ получить бизнес-класс в самолете без доплаты

Попросить улучшить свой статус в самолете до бизнес-класса можно на стойке регистрации, перед посадкой и на борту.

Все хитрости раскрывает бортпроводник с более чем 5-летним опытом работы, сообщает The Sun.

Лучший способ повысить класс – подойти к стойке регистрации в самом конце очереди, поясняет он. Возможно, из-за овербукинга лишние места в последнюю очередь останутся как раз в бизнес-классе.

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Иногда повысить вас до бизнес-класса на стойке регистрации может не получиться. Но, если вы попросите об этом, они поставят возле вашего имени пометку, и в случае освободившегося места, вас пересадят уже непосредственно в салоне или перед посадкой.

Получить свободные места в бизнес-классе больше шансов, если вы часто летающий пассажир с серебряным или золотым статусом.

Кроме того, если вы путешествуете семьей, и кто-то оказался в другом классе, обязательно следует попросить пересадить к вам в бизнес-класс других родственников. Авиакомпании почти всегда одобряют такие пересадки.

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