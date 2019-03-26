"Пробирает до дрожи!" Украинский журналист рассказал о необычных "развлечениях" в Китае

Ведущие реалити "Заробітчани" на "Новом канале" рассказали о необычных предпочтениях китайцев. В частности, журналисты из Украины освоили странные ремесла.

Так, ведущий реалити Максим Узол рассказал, что ему предстояло во время путешествия выполнять экзотическую работу – он устроился в салон красоты чистильщиком ушей, сообщила пресс-служба "Нового канала".

Оказалось, что у местных жителей чистка ушей в салоне – это особенный способ релакса. Столь экзотическая процедура проходит в восемь этапов и занимает около 40 минут.

Журналист проекта "Заробітчани" Максим Узол Instagram @max_uzol

"Китайцы воспринимают обыденную для нас гигиеническую процедуру, как удовольствие. Чтобы почистить уши, они ходят в салоны красоты. Мастер использует арсенал разных инструментов, самый странный из них – камертон. Честно говоря, не верил, что от этого можно кайфовать, и когда испытал на себе, был удивлен. Это пробирает до дрожи и очень расслабляет", – поделился впечатлениями журналист.

Пресс-служба "Нового канала"

Кроме этого у местных есть еще несколько процедур, связанных со здоровьем и внешностью, которые могут нас шокировать. Жители Китая – фанаты европейцев. Чтобы быть на них похожими, они отбеливают и защищают от солнца кожу, а также делают операции по смене разреза глаз.

Пресс-служба "Нового канала"

Отметим, новый выпуск о приключениях журналистов-заробитчан в Китае покажут в эфире "Нового канала" 26 марта в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в сфере туризма назвали самые необычные варианты для размещения туристов.

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