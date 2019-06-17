Популярный среди украинцев курорт "косит" смертельная болезнь: что еще можно подхватить на отдыхе

На курорте Таиланд, который весьма популярен среди украинцев, лихорадкой денге заболели уже десятки человек, 90 человек умерли.

Ею ежегодно заражается порядка 400 миллионов человек, что делает ее инфекционным заболеванием и причиной смерти номер один в мире. И самое страшное, что лекарства от нее не существует.

Характерные симптомы лихорадки денге: температура до 40 градусов, тошнота, кашель, слабость, кровавая рвота. Во время лечения больному дают очень много воды и "накачивают" витаминами. Переносить лихорадку денге "на ногах" не рекомендуется.

Бухта Майя Бэй blog.apltravel.ua

Новости На Доминикане трое туристов умерли от загадочной болезни

Лихорадка денге также распространена на Шри-Ланке, на Карибах, в Латинской Америке, островах Океании, Индии и в Центральной Африке. Ее можно с легкостью подцепить именно в городах. Источником болезни являются люди и обезьяны, а переносчиками — комары и москиты. Поэтому защищаться от денге довольно легко — не позволять себя кусать.

Если же вас все-таки укусили и вы чувствуете странное недомогание, немедленно обратитесь к врачу – лечение должно начаться максимально быстро. И избегайте алкоголя, аспирина и ибупрофена.

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Лекарственно-устойчивый туберкулез

Несмотря на то, что в развитых странах туберкулез считается "болезнью прошлого", в остальном мире это серьезный убийца и занимает второе место среди всех инфекционных заболеваний по смертности. В последнее время в Индии, Африке и в России все большее распространение получает лекарственно-устойчивый туберкулез.

Больной рискует умереть или стать инвалидом, так как туберкулез дает серьезные осложнения на внутренние органы. Гарантированно не заразиться туберкулезом сложно — он передается воздушно-капельным путем и через "грязные" предметы. Поэтому не посещайте трущобы, мойте руки, не ешьте немытые овощи и фрукты.

Гепатит А

Гепатит А или Болезнь Боткина поражает печень. Подхватывают его в основном с едой, поэтому нужно с вниманием отнестись к тому, чем вы питаетесь. Симптомы просты и характерны — ярко выраженная боль в районе печени, умеренная температура, тошнота, боль в суставах. Лекарства от болезни не существует, зато существует вакцина, и если вы собираетесь в Юго-Восточную Азию, особенно в места, удаленные от цивилизации — лучше сделайте прививку. Не покупайте уличную еду и пейте сырую воду.

Чикунгунья

Это болезнь, которую передают комары. Ранее она была распространена в Африке и Азии, теперь ее стали встречать в США и Европе (в частности, в Италии). Вакцины и лекарства от заболевания нет, поэтому — берегитесь комаров. Симптомы — лихорадка, температура, очень сильные боли в суставах. Болеть можно несколько месяцев и даже лет, иногда заболевание дает осложнения на важные внутренние органы.

Желтая лихорадка

Болезнь, которую также можно подхватить в Африке и странах Южной Америки. Заражение происходит с укусом комара. Симптомы: от высокой температуры (вплоть до 41 градуса) и кровоизлияния на коже до поражения почек и печени с сопутствующим гепатитом. Непреходящая сильная головная боль и боль в мышцах, тошнота. Главный видимый признак — желтый цвет кожи.

Защита довольно проста — вакцинация. Если в какой-то стране или регионе вспыхивает эпидемия, туристов без прививок просто перестают пускать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в заповеднике на острове Хортица, в Запорожье, вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней. Из-за болезни придется уничтожить всех диких кабанов на территории заповедника.

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