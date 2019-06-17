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Популярный среди украинцев курорт "косит" смертельная болезнь: что еще можно подхватить на отдыхе

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На курорте Таиланд, который весьма популярен среди украинцев, лихорадкой денге заболели уже десятки человек, 90 человек умерли.

Ею ежегодно заражается порядка 400 миллионов человек, что делает ее инфекционным заболеванием и причиной смерти номер один в мире. И самое страшное, что лекарства от нее не существует.

Характерные симптомы лихорадки денге: температура до 40 градусов, тошнота, кашель, слабость, кровавая рвота. Во время лечения больному дают очень много воды и "накачивают" витаминами. Переносить лихорадку денге "на ногах" не рекомендуется.

Бухта Майя Бэй

Бухта Майя Бэй

blog.apltravel.ua

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Лихорадка денге также распространена на Шри-Ланке, на Карибах, в Латинской Америке, островах Океании, Индии и в Центральной Африке. Ее можно с легкостью подцепить именно в городах. Источником болезни являются люди и обезьяны, а переносчиками — комары и москиты. Поэтому защищаться от денге довольно легко — не позволять себя кусать.

Если же вас все-таки укусили и вы чувствуете странное недомогание, немедленно обратитесь к врачу – лечение должно начаться максимально быстро. И избегайте алкоголя, аспирина и ибупрофена.

OBOZREVATEL решил предупредить, какой еще "подарок" можно привезти из отпуска.

Лекарственно-устойчивый туберкулез

Несмотря на то, что в развитых странах туберкулез считается "болезнью прошлого", в остальном мире это серьезный убийца и занимает второе место среди всех инфекционных заболеваний по смертности. В последнее время в Индии, Африке и в России все большее распространение получает лекарственно-устойчивый туберкулез.

Больной рискует умереть или стать инвалидом, так как туберкулез дает серьезные осложнения на внутренние органы. Гарантированно не заразиться туберкулезом сложно — он передается воздушно-капельным путем и через "грязные" предметы. Поэтому не посещайте трущобы, мойте руки, не ешьте немытые овощи и фрукты.

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Гепатит А

Гепатит А или Болезнь Боткина поражает печень. Подхватывают его в основном с едой, поэтому нужно с вниманием отнестись к тому, чем вы питаетесь. Симптомы просты и характерны — ярко выраженная боль в районе печени, умеренная температура, тошнота, боль в суставах. Лекарства от болезни не существует, зато существует вакцина, и если вы собираетесь в Юго-Восточную Азию, особенно в места, удаленные от цивилизации — лучше сделайте прививку. Не покупайте уличную еду и пейте сырую воду.

Чикунгунья

Это болезнь, которую передают комары. Ранее она была распространена в Африке и Азии, теперь ее стали встречать в США и Европе (в частности, в Италии). Вакцины и лекарства от заболевания нет, поэтому — берегитесь комаров. Симптомы — лихорадка, температура, очень сильные боли в суставах. Болеть можно несколько месяцев и даже лет, иногда заболевание дает осложнения на важные внутренние органы.

Желтая лихорадка

Болезнь, которую также можно подхватить в Африке и странах Южной Америки. Заражение происходит с укусом комара. Симптомы: от высокой температуры (вплоть до 41 градуса) и кровоизлияния на коже до поражения почек и печени с сопутствующим гепатитом. Непреходящая сильная головная боль и боль в мышцах, тошнота. Главный видимый признак — желтый цвет кожи.

Защита довольно проста — вакцинация. Если в какой-то стране или регионе вспыхивает эпидемия, туристов без прививок просто перестают пускать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в заповеднике на острове Хортица, в Запорожье, вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней. Из-за болезни придется уничтожить всех диких кабанов на территории заповедника.

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Место
Таиланд
Тег
болезнь
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинский мир шагает по планете.
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