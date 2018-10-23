Популярный европейский лоукостер объявил новый рейс из Киева

Итальянский лоукостер Ernest Airlines после введения новых рейсов в Рим и Милан объявил новый рейс Киев - Генуя.

Как отмечается в сообщении Международного аэропорта "Киев" в Facebook, рейс планируют открыть в марте 2019 года.

Фото: 34travel.me

Генуя - портовый город на севере Италии, расположенный на Лигурийском побережье. Аэропорт Генуи, также известный как Международный аэропорт имени Христофора Колумба, построен на искусственном полуострове в 6 км от центра города.

Молодая авиакомпания Ernest Airlines выполнила свой первый рейс из Украины 20 октября 2017 года, и за время работы на украинском рынке лоукостер уже дважды увеличивал количество рейсов.

В целом, на данный момент Ernest Airlines летает из Львова в Милан (Бергамо и Мальпенса), Рим (Фьюмичино), Неаполь и Венецию. Из аэропорта Киев им. Сикорского - в Рим (Фьюмичино), Милан (Бергамо), Милан (Фьюмичино), Неаполь и Болонью. При этом авиакомпания уже была замечена в скандалах с массовой отменой рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный лоукостер ввел новые ограничения для пассажиров.