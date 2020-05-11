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11 мая • обновлено в 21:19
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Популярная среди украинцев страна назвала дату приема туристов

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Уже с 1 июля 2020 года Греция официально начнет туристический сезон.

Однако в стране подготовили детальный план так называемой "осторожной перезагрузки туристического сектора" после выхода из карантина. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местную прессу.

Известно, что в стране будут действовать строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов. Также ограничения затронут паромы и транспорт.

Греция назвала дату приема туристов

Греция назвала дату приема туристов

pixabay.com

Также известно, что ношение маски для лица будет обязательным условием во всем транспорте как минимум до 15 июня. Также маски будет носить и персонал отелей.

Работников отелей будут поселять в отдельных комнатах, им каждый день будут измерять температуру, а места общего пользования будут регулярно дезинфицировать.

Кроме того, в местах общественного питания и вокруг бассейнов будут рекомендовать поддерживать безопасную дистанцию.

Также не исключается, что в страну будут пускать только тех туристов, которые прошли тест на COVID-19 и они имели негативный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Черногория заявила, что возобновляет туризм. Была обнародована точная дата.

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Тема
Коронавирус
Место
Греция
Тег
туризм
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