Как стюардессы скрывают неприятности на борту самолета: названы явные признаки

Неизвестная стюардесса назвала явные признаки неприятностей на борту самолета, вызванных неприятных запахом.

Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit.

pexels.com

По словам бортпроводницы, члены экипажа, как правило, используют специальные приемы, чтобы скрыть вонь, исходящую, например, от туалетных кабинок или нечистоплотных пассажиров. Отмечается, что летный состав устанавливает более высокую температуру в одной из частей лайнера, чтобы локализовать там запах.

pexels.com

Устранить неприятную ситуацию нередко помогает кофе.

"Молотый кофе источает сильный аромат и может подавлять или нейтрализовать другие сильные запахи, в том числе чеснока, лука, рвоты, мочи и мертвых животных", — пояснила стюардеса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса. Так, в первую очередь нужно запастись жидким антибактериальным средством для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов – в таком случае он может служить альтернативой частому мытью рук с мылом.

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