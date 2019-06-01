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На популярную у туристов страну обрушилось мощное землетрясение: первое видео

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В Албании 1 июня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, в результате чего пострадали люди.

News Observatory сообщает со ссылкой на данные Геологической службы США, что толчки почувствовали в сельских районах Албании на юго-восток от столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, землетрясение зафиксировали в 13 км к юго-западу от албанского города Корче, на глубине 10 км. При чем чувствовалось семь мощных толчков в течение нескольких часов.

На популярную у туристов страну обрушилось мощное землетрясение: первое видео
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По данным Washington Post, минимум два человека пострадали, а также повреждено несколько домов.

Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании сообщил, что землетрясение зафиксировано в 6:26 по местному времени. Эта страна является частью сейсмоопасной зоны. Там почти каждый день происходят подземные толчки, которые почти не ощущаются.

Албания

Албания

pixabay

На популярную у туристов страну обрушилось мощное землетрясение: первое видео
На популярную у туристов страну обрушилось мощное землетрясение: первое видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 году у побережья Греции, которое пользуется популярностью у туристов, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

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Место
Албания
Тег
Земля
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