На борту 1300 человек: у берегов Норвегии произошло ЧП с круизным лайнером

У берегов Норвегии 23 марта произошло ЧП с круизным лайнером Viking Sky из-за сильного шторма.

Как сообщает Sky news, на борту корабля находились 1300 пассажиров, которых спасатели начали экстренно эвакуировать.

Известно, что у лайнера возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии в Фарстаде. В том районе был сильный ветер, который затруднял эвакуиацию. Полиция организовала лагерь по приему людей на суше.

Других подробностей, а также, есть ли пострадавшие, пока не уточняется. Эвакуация, по состоянию на 17:30 по Киеву, продолжается.

Судно поставили на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии. Лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер. В районе аварии курсирует три вертолета, которые доставляют людей в безопасное место.

Cruise ship “Viking Sky” with 1300 passengers aboard has sent out #MAYDAY as it drifts closer to the shore in Hustadvika on the northwestern coast of Norway. There’s bad weather in the area and eye witnesses estimate the ship is approximately 1km from the shore #vikingsky pic.twitter.com/5qfxcvIQsZ