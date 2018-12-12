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Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

1.6тЧитать материал на украинском

Копенгаген считается одним из самых дорогих городов в мире. Однозначно, жить здесь — дорогое удовольствие! Но если вы турист, то даже здесь есть способы экономии.

Я проверила все на себе и в преддверии Рождества делюсь секретами экономии.

Как добраться?

Благодаря лоукостам из Киева до Копенгагена можно добраться за 1200 гривен. С марта 2019 года появится новый рейс в датский город Биллунн. Также в Данию можно доехать на машине или воспользоваться услугами частных перевозчиков, которые еженедельно ездят в Данию из Западной Украины. Поездка на собственной машине не будет бюджетной из-за цен на топливо и платных парковок.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

"Смотри больше, плати меньше"

Карта туриста Copenhagen сard — настоящий золотой ключик! Она дает право на проезд в автобусе, поезде и метро по всему столичному региону. Кроме того, обеспечивает бесплатный вход в более чем 86 достопримечательностей! Для вас открывают двери: парк “Тиволи”, аквариум, планетарий, зоопарк, датский дизайнерский центр, замки Фредериксборг и Кронборг! Так же карта предоставляет скидку от 10 до 35% в различных ресторанах и местах отдыха в Копенгагене, а также на паром в Швецию.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

Каждый взрослый обладатель Copenhagen card может взять с собой 2 детей в возрасте до 10 лет. От 10 до 15 лет нужно покупать детскую карту.

Как купить и пользоваться?

Желательно купить карту заранее на официальном сайте и указать точку, в которой удобно будет ее забрать. Если вы прилетаете в аэропорт Копенгагена, то удобно получить ее на информационной стойке (зона прилета, терминал №3, время работы: 6:10 — 23:00). И сразу же начать пользоваться, активировав карту.

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Для этого нужно указать в соответствующем поле точное время (полное количество часов без минут) и дату, а затем поставить подпись на обратной стороне. С этого момента начинается количество часов, которое вы оплатили. А дальше все очень просто – показываете карточку на входе в то или иное место и испытываете на себе весь спектр ее преимуществ. В комплекте идет путеводитель с описанием лучших городских достопримечательностей (как наиболее популярных, так и малоизвестных) и другой полезной информацией.

Стоимость Copenhagen card:

24 ч.: взрослая — 54 евро, детская — 27 евро;

48 ч.: взрослая — 77 евро, детская — 39 евро;

72 ч.: взрослая — 93 евро, детская — 47 евро;

120 ч.: взрослая — 121 евро, детская — 61 евро.

Официальный сайт:

https://copenhagencard.com/

Жилье

Бюджетное жилье — это хостелы, в которых есть комнаты для женщин, мужчин и смешанные. И по условиям некоторые хостелы Копенгагена лучше, чем отели 3* в Украине. Стоимость проживания — от 200 крон в сутки за человека.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

И конечно, сайт Airbnb никто не отменял. Позаботьтесь о бронировании заранее, так как Копенгаген — один из самых посещаемых городов в Рождественское время. Цены стартуют от 150 крон за ночь.

Еда

Каждое утро в супермаркетах снижаются цены на ряд продуктов, срок реализации которых подходит к концу. Так, сандвич или готовый салат можно купить за 15 крон. Бюджетные супермаркеты — REMA1000, ALDI, NETTO. Если вам нужно разогреть еду для ребенка — в каждом торговом центре есть детский уголок с микроволновкой.

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Если бюджет позволяет больше и не хочется есть на улице, советую заглянуть в кафе Dalle Valle. Это сеть, работающая по системе "шведский стол". Цена за человека — 89 крон (напитки не включены). Рекомендую установить приложение в телефоне — постоянные акции и горячие предложения. Важно! Активировать электронный купон должен только официант при расчете.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

Если вечером вы остались голодны, придут на помощь приложения: TooGoodToGo или MadSkalSpises. Их идея в том, чтобы продать вечером скоропортящуюся еду по скидке. Это могут быть ролы, выпечка, ресторанная еда. Главное — быстро "словить" предложение, оплатив его и забрав до закрытия заведения.

Народный дом Absalon, где каждый вечер можно поужинать за 50 крон, это бывшая церковь, переделанная в "дом культуры". Забавный интерьер, разнообразные мероприятия, дешевые и вкусные обеды и ужины за общими столами. Чтобы посмотреть меню, перейдите по ссылке и кликните на баннер — FÆLLESSPISNING.

Не спешите выбрасывать пластиковые бутылки! Большинство из них можно сдать в магазине и получить чек, которым можно будет расплатиться. Имейте в виду, что цена, например, на воду, указана без учета тары. Эта сумма добавится на кассе (1-1,5 кроны).

В Дании можно пить воду из-под крана, так что имейте при себе бутылку, чтобы наполнять ее при случае.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

Искусство бесплатно

Новая Глиптотека Карлсберга — художественный музей, где собраны картины, скульптуры и прочие произведения искусства с древности до наших дней. Вход — свободный по вторникам. В другие рабочие дни для взрослых — 115 крон, до 27 лет — 85 крон, до 18 лет — бесплатно.

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Для удобства посетителей — лаундж-зона с кофейным автоматом (всего за 5 крон), где можно насладиться напитком, видом на оранжерею внутри здания и тишиной.

Ботанический сад и оранжерея. Время работы сада в осеннее-весенний период (1 октября — 31 марта) — ежедневно с 8:30 до 16:00. Время работы оранжерии лучше уточнить до визита на официальном сайте.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

Музей датского скульптора Торвальдсена — по средам вход бесплатный. В другие рабочие дни: взрослые — 70 крон, студенты — 50, до 18 лет и пенсионеры — бесплатно.

Посещая Дворец Кристиансборг (это же здание датского парламента), можно увидеть город с высоты, поднявшись на бесплатную смотровую площадку в башне-колокольне. Это третья по высоте башня в Копенгагене — 106 метров. Наверх поднимает лифт, что удобно для пожилых людей.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

Общественные библиотеки — место, где можно отлично провести время взрослым и детям. Там есть много игрушек, настольных игр, интернет. И главное, что все это бесплатно.

Русскоязычная экскурсия

Ежедневно в 15:15 от фонтана на Ратушной площади стартует пешеходная экскурсия по знаковым местам города, в числе которых — пешеходная улица Strøget, Старая/Новая площади, Латинский квартал, замок Кристиансборг, набережная Nyhavn, мраморня церковь, зимняя резиденция Amalienborg, Русалочка, а также места, которые известны только местным жителям.

Как дешево съездить в Копенгаген: лайфхаки от путешественницы

Цена экскурсии — 20 евро с человека, для детей до 12 лет — бесплатно.

http://copenhagen15-15.com/

Полезное приложение с расписанием транспорта:

https://www.rejseplanen.dk/

Помните, что в вагоне поезда нельзя купить билет. В автобусе — можно. Штраф за безбилетный проезд — 750 крон. Наслаждайтесь Копенгагеном экономно!

Автор
Анна КуделяАнна Куделя
Место
ДанияКопенгаген
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлы. ну что. вы уже в аэропорту? быдлятину как раз там и ждут.
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