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Из Киева на турецкий курорт будет летать лоукостер

1.6тЧитать новость на украинском

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 9 июля открывает регулярные рейсы из курортного города Измир в Киев.

Как сообщила пресс-служба компании, полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

Вылеты из Измира предусмотрены по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 23:50, из Киева - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 02:55.

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Лоукостер запустит новые рейсы из Украины: куда полетим

Минимальная стоимость авиабилетов Киев-Измир составляет $49 в одну сторону по тарифу, позволяющему провозить только ручную кладь, или $66 с учетом провоза 20 кг багажа.

Как сообщал CityOboz, Atlasjet прекращает полеты из Харькова, Запорожья и Львова.

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