Google назвал самые популярные места среди туристов

Поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором назвал самые трендовые направления, которыми интересовались туристы.
В этот список попали места, информацию о которых пользователи сети искали в интернете чаще всего, но эти места являются не самыми популярными и массовыми локациями, пишет CNBC.
pexels.com
Первую строчку заняли Мальдивы.
pexels.com
Второе место занимает Япония.
pexels.com
Третье - остров Бора-Бора.
pexels.com
На четвертой позиции оказался Лас-Вегас.
pexels.com
Пятое место заняла Мексика.
pexels.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, туристический портал Travel and Leisure перечислил направления, которые более всего подходят для путешествий в 2020 году. Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания. Рейтинг лучших мест, которые стоит посетить в следующем году возглавила столица Эфиопии Аддис-Абеба.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся