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16 декабря • обновлено в 17:02
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Google назвал самые популярные места среди туристов

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Поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором назвал самые трендовые направления, которыми интересовались туристы.

В этот список попали места, информацию о которых пользователи сети искали в интернете чаще всего, но эти места являются не самыми популярными и массовыми локациями, пишет CNBC.

Google назвал самые популярные места среди туристов

pexels.com

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Первую строчку заняли Мальдивы.

Google назвал самые популярные места среди туристов

pexels.com

Второе место занимает Япония.

Google назвал самые популярные места среди туристов

pexels.com

Третье - остров Бора-Бора.

Google назвал самые популярные места среди туристов

pexels.com

На четвертой позиции оказался Лас-Вегас.

Google назвал самые популярные места среди туристов

pexels.com

Пятое место заняла Мексика.

Google назвал самые популярные места среди туристов

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, туристический портал Travel and Leisure перечислил направления, которые более всего подходят для путешествий в 2020 году. Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания. Рейтинг лучших мест, которые стоит посетить в следующем году возглавила столица Эфиопии Аддис-Абеба.

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Автор
Мария Дидык
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