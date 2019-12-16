Google назвал самые популярные места среди туристов

Поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором назвал самые трендовые направления, которыми интересовались туристы.

В этот список попали места, информацию о которых пользователи сети искали в интернете чаще всего, но эти места являются не самыми популярными и массовыми локациями, пишет CNBC.

pexels.com

Первую строчку заняли Мальдивы.

pexels.com

Второе место занимает Япония.

pexels.com

Третье - остров Бора-Бора.

pexels.com

На четвертой позиции оказался Лас-Вегас.

pexels.com

Пятое место заняла Мексика.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, туристический портал Travel and Leisure перечислил направления, которые более всего подходят для путешествий в 2020 году. Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания. Рейтинг лучших мест, которые стоит посетить в следующем году возглавила столица Эфиопии Аддис-Абеба.

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