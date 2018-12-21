Forbes включил Украину в список самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году

Американское издание Forbes включило Украину в список недорогих стран для путешествий в 2019 году.
Посетить нашу страну изданию посоветовала фотограф из Нью-Йорка Люси Джосма, которая побывала в более чем 60 странах мира. Так, она отметила, что Украина одна из самых дешевых и самых живописных стран, в которой она когда-либо была, пишет Forbes.
"Для большого старта подойдет исторический Киев с невероятной религиозной архитектурой, музеями и шумным центром", — рассказала Джосма.
Фото: Kolobok.ua
Также она добавила, что обед в столице Украины обойдется в 15-20 долларов за двоих. После прогулки по Киеву Люси посоветовала потратить еще 10 долларов, чтобы попасть во Львов, центр которого внесен в культурное наследие ЮНЕСКО.
Фото: prolviv.com
Кроме того, она отметила, что стоит побывать и в украинских Карпатах.
Фото: v-mandry.com
Как сообщал OBOZREVATEL, Шри Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel 2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте.