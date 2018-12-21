Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Forbes включил Украину в список самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году

721Читать материал на украинском

Американское издание Forbes включило Украину в список недорогих стран для путешествий в 2019 году.

Посетить нашу страну изданию посоветовала фотограф из Нью-Йорка Люси Джосма, которая побывала в более чем 60 странах мира. Так, она отметила, что Украина одна из самых дешевых и самых живописных стран, в которой она когда-либо была, пишет Forbes.

"Для большого старта подойдет исторический Киев с невероятной религиозной архитектурой, музеями и шумным центром", — рассказала Джосма.

Forbes включил Украину в список самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году

Фото: Kolobok.ua

Новости
Названы самые богатые страны мира

Также она добавила, что обед в столице Украины обойдется в 15-20 долларов за двоих. После прогулки по Киеву Люси посоветовала потратить еще 10 долларов, чтобы попасть во Львов, центр которого внесен в культурное наследие ЮНЕСКО.

Forbes включил Украину в список самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году

Фото: prolviv.com

Кроме того, она отметила, что стоит побывать и в украинских Карпатах.

Forbes включил Украину в список самых дешевых направлений для путешествий в 2019 году

Фото: v-mandry.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Шри Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel 2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Чем ниже уровень жизни тем дешевле страна, обоз вы идиоты, тут не чем гордиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги