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27 декабря • обновлено в 14:21
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Египет, Эмираты или Шри-Ланка: где украинцы будут встречать Новый Год и Рождество 2020

2.8т
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Период новогодних праздников – горячая пора у туроператоров: на каникулы за границу отправляются сотни тысяч украинцев.

Какие направления для отпуска в этом сезоне выбирают чаще всего, а какие нравятся единицам, сколько лет среднестатистическому путешественнику и сколько он готов потратить на свой отдых этой зимой, OBOZREVATEL изучил вместе c Otpusk.com.

Новый год на пляже

Новый год на пляже

За ответом на вопрос, куда поедут в отпуск на новогодние и рождественские каникулы украинцы, мы обратились к интеллектуальной системе поиска туров Otpusk.com. Здесь собираются и анализируются поисковые запросы пользователей на туры на протяжении всего года. Нас интересовал период новогодних праздников – и вот какие любопытные результаты мы получили.

Инфографика otpusk.com

Инфографика otpusk.com

Итак, встречать 2020 год большинство украинцев хотело бы в Египте – это 80% всех поисков. В том, что эту страну облюбовали для отпуска большинство, нет ничего удивительного: перелет меньше четырех часов, погода комфортная, хоть и часто ветреная в это время года, отели с питанием all inclusive на любой вкус и кошелек. А главное – невероятные впечатления от жителей Красного моря. Какой именно египетский курорт самый популярный среди туристов? Лидирует Шарм эль Шейх – 66%, следом за ним идет Хургада – 25%, затем Макади Бей – 3,5% и Дахаб – 2%.

Египет, Эмираты или Шри-Ланка: где украинцы будут встречать Новый Год и Рождество 2020

На втором месте по популярности – Объединенные Арабские Эмираты. Это направление выбирают 7% туристов. Перелет сюда занимает чуть больше – около пяти часов. Зато температура воды чуть выше, а воздуха – намного выше, чем в Египте: до 30 градусов днем и 20-25 ночью. Уровень отелей и обслуживания здесь намного лучше, но и специфика отдыха для туров в средней ценовой категории совсем другая: чаще всего это будут городские отели на завтраках (реже — завтрак+ужин) с бесплатным трансфером до пляжа и главных городских достопримечательностей.

Египет, Эмираты или Шри-Ланка: где украинцы будут встречать Новый Год и Рождество 2020

Замыкает тройку лидеров Шри-Ланка. Ее выбирают 3% туристов. Лететь сюда намного дольше, около девяти часов прямым рейсом и в районе 11-12 часов – с пересадкой. Но теплая вода индийского океана, природа страны и ее традиции так впечатляют, что все больше украинцев выбирают для себя именно это направление.

Любопытно, что самым редким и одним из самых недешевых направлений для отпуска стала Малайзия. Ее выбрали для себя 0,0099% украинцев.

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Темы
Семейный туризм Спортивный туризм Праздники
Теги
туризм туристы путешествия Новый Год-2020 праздник
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
росте добробут народу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"другое" это Крым? я правильно понял?
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Лапландия
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Кропива Макс
Кропива Макс
Мы на Шри ланке. +30. Вода очень теплая. Морепродукты, соки дешевые. Киты, черепахи огромные, дельфины уже увидели. Рекомендую.
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