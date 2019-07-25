Держали на жаре и дали воду по 3 евро: вокруг Ryanair разгорелся скандал

Авиакомпания Ryanair обязала пассажиров платить за предоставленную воду, которую они получили в 30-градусную жару.
По данным Metro, турист Стивен Рамси пожаловался, что рейс был задержан почти на два часа, и только за полчаса до вылета бортпроводники предложили людям, которые все это время сидели в самолете, воду стоимостью в три евро за бутылку.
Недовольный пассажир упрекнул представителей компании, намекнув, что они должны предоставлять с учетом обстоятельств напиток бесплатно. На это он получил ответ, будто они так не могут делать, потому что это не соответствует политике компании.
Пассажиры в самолете
Facebook Рамси
"Персонал вел себя очень профессионально и доброжелательно, но их руки связаны. Они также должны были платить за дополнительную воду", — отметил Рамси.
Ryanair
pixabay
В сети разгорелся скандал из-за действия компании. А тем временем, в Ryanair пока не прокомментировали ситуацию. В компании лишь отметили, что "рейс был отложен перед взлетом из-за незначительной технической проблемы с самолетом".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тысячи пассажиров застряли в аэропорту Схипхол в Нидерландах, потому что у компании, которая заправляет самолеты, произошла техническая неисправность с топливом.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.