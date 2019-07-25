Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Держали на жаре и дали воду по 3 евро: вокруг Ryanair разгорелся скандал

6.3т Читать материал на украинском

Авиакомпания Ryanair обязала пассажиров платить за предоставленную воду, которую они получили в 30-градусную жару.

По данным Metro, турист Стивен Рамси пожаловался, что рейс был задержан почти на два часа, и только за полчаса до вылета бортпроводники предложили людям, которые все это время сидели в самолете, воду стоимостью в три евро за бутылку.

Недовольный пассажир упрекнул представителей компании, намекнув, что они должны предоставлять с учетом обстоятельств напиток бесплатно. На это он получил ответ, будто они так не могут делать, потому что это не соответствует политике компании.

Пассажиры в самолете

Пассажиры в самолете

Facebook Рамси

Новости
Известная в Украине авиакомпания перенесла рейсы: куда и почему

"Персонал вел себя очень профессионально и доброжелательно, но их руки связаны. Они также должны были платить за дополнительную воду", — отметил Рамси.

Ryanair

Ryanair

pixabay

В сети разгорелся скандал из-за действия компании. А тем временем, в Ryanair пока не прокомментировали ситуацию. В компании лишь отметили, что "рейс был отложен перед взлетом из-за незначительной технической проблемы с самолетом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тысячи пассажиров застряли в аэропорту Схипхол в Нидерландах, потому что у компании, которая заправляет самолеты, произошла техническая неисправность с топливом.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.

Тема
Авиаперелеты
Теги
туризм путешествия скандалы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сало Уронили
Сало Уронили
та вы шо.це ж Омелян завив лоукостер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Даян Моше
Даян Моше
Сало Уронили, ну правильно. Теперь имеет 2-2,5€ с бутылочки. Бизнесмен! :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel