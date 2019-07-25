Держали на жаре и дали воду по 3 евро: вокруг Ryanair разгорелся скандал

Авиакомпания Ryanair обязала пассажиров платить за предоставленную воду, которую они получили в 30-градусную жару.

По данным Metro, турист Стивен Рамси пожаловался, что рейс был задержан почти на два часа, и только за полчаса до вылета бортпроводники предложили людям, которые все это время сидели в самолете, воду стоимостью в три евро за бутылку.

Недовольный пассажир упрекнул представителей компании, намекнув, что они должны предоставлять с учетом обстоятельств напиток бесплатно. На это он получил ответ, будто они так не могут делать, потому что это не соответствует политике компании.

Пассажиры в самолете Facebook Рамси

"Персонал вел себя очень профессионально и доброжелательно, но их руки связаны. Они также должны были платить за дополнительную воду", — отметил Рамси.

Ryanair pixabay

В сети разгорелся скандал из-за действия компании. А тем временем, в Ryanair пока не прокомментировали ситуацию. В компании лишь отметили, что "рейс был отложен перед взлетом из-за незначительной технической проблемы с самолетом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тысячи пассажиров застряли в аэропорту Схипхол в Нидерландах, потому что у компании, которая заправляет самолеты, произошла техническая неисправность с топливом.

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