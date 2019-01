56-летний ''Человек-паук'' взобрался на 47-этажную башню в Маниле

Французский скалолаз Ален Робер по прозвищу "Человек-паук" поднялся без страховки на одно из самых высоких зданий Манилы — GT Tower.

56-летний экстремал взобрался по фасаду до верхнего, 47-го этажа и благополучно спустился вниз, где его уже ожидали поклонники и сотрудники полиции. Об этом сообщает AFP.

Француза задержали, обвинив его в нарушении общественного порядка.

French 'Spiderman' Alain Robert is arrested after scaling one of Manila's tallest towers in his latest high-risk ascenthttps://t.co/KXewHtsTQQ pic.twitter.com/R0UgWAR0Rv