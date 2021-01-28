Названы топ-3 популярных места вблизи Буковеля

Ведущие Нового канала, журналисты Максим Узол и Ольга Манько показали интересные туристические места в Карпатах, которые должен посетить каждый отдыхающий.

Они расположены недалеко от известного курорта Буковель. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

Виадуки (Ворохта)

Мосты-виадуки в Ворохте – это настоящее туристическое чудо. Там их целых два из всех шести, находящихся в Украине.

Один из виадуков – 130 метров в длину. А самый широкий пролет в нем, что находится над рекой Прут, длиной 23 метра. Мост разрисовали огромными тематическими рисунками: гуцулов с трембитами, гуцулкой с козой, орнаментами, цветами. Построили этот виадук пленные итальянцы более ста лет назад, еще во времена Австро-Венгерской империи.

Второй виадук – еще больше. И он считается старейшим в Украине. Его построили еще в 1895 году. Мост был частью грандиозного плана – соединить железной дорогой Адриатическое и Черное моря.

Длина моста – 200 метров, а самый большой пролет над рекой – 30 метров. Чтобы виадук не разрушился, его закрыли. А в 2000 году рядом построили дублирующий мост. Поэтому сейчас этот огромный виадук – туристическое место. На него можно подняться и насладиться карпатскими пейзажами сверху.

Водопад Пробий (Яремче)

Это место более известное и многолюдное, но его просто невозможно не посетить хоть раз в жизни. Когда-то этот водопад был высотой 25 метров. Но поскольку по реке Спрут сплавляли деревья, его пришлось взорвать. Теперь он превратился в каскады, пороги. Высота его составляет всего восемь метров. Здесь очень мощный поток воды, поэтому нужно быть осторожным.

Водопад максимально доступен. Его можно увидеть со стороны, сверху с моста или даже побывать в нем, осторожно встав на камни. Сделать яркое фото тоже можно, но очень осторожно.

Яремчанский зверинец (Яремче)

Здесь можно посмотреть на животных, которые живут в карпатском лесу. Вход стоит всего 30 гривен, но ведущие купили еще целый килограмм овса за 20 гривен, чтобы угостить животных.

"Очень атмосферное и позитивное место. Многие посетители гуляют с детьми. Можно просто пройтись и отдохнуть, можно покормить животных или погладить их, а можно взобраться на сторожевую башню и посмотреть на зверинец с высоты птичьего полета. А еще мне удалось там пройти некую "оленью терапию". Маленький олененок подошел прямо к нам, поэтому я его и погладила, и покормила. А он меня облизал. Было очень мило", – отметила Манько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Узол рассказал, как провез несколько листков коки (используется для изготовления кокаина.– Ред.), в Украину. Так, по словам мужчины, произошло это случайно.