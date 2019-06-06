Куда поехать на велосипеде по Европе: проверенные маршруты

Есть множество маршрутов, по которым можно отправиться на велосипеде в путешествие через горные хребты, вдоль рек и моря в Европе.

Об этом со ссылкой на опытных велосипедистов пишет The Guardian.

Лучшим маршрутом по итогам голосования признали путешествие вокруг Боденского озера, - отправляться туда лучше в сентябре по бездорожной велосипедной дорожке Бодензее-Радвег протяженностью в 260 км через Германию, Австрию и Швейцарию.

По дороге есть много кемпингов и курортов, можно сократить время на паромах, увидеть заснеженные Альпы на юге, террасные виноградники, яблоневые сады и церкви с куполообразными луками.

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Другим хорошим маршрутом называют петлю вокруг природного парка Понга в Испании. Лучше добраться на авто до первой бесплатной парковки на AS261 (возле развязки N625), взять велосипед и отправиться против часовой стрелки вокруг парка.

Маршрут идет по реке Понга через деревни с видом на горы.

Еще одним потрясающим маршрутом для велосипедистов называют долину Семуа в южной Бельгии, там можно ехать около 30 километров вдоль реки в окружении пышных лесистых холмов.

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На пути встречается аббатство Орвал, где можно отведать пиво и сыр, "самая красивая валлонская деревня" Шассипьер, средневековый город Бульон с замком.

Красочный маршрут проходит в Camping de la Dune Bleue (можно остановиться за сумму от 14 евро за ночь, менее 500 грн) в Lac d'Hourtin-Carcans, Франция.

Там можно ехать через нетронутые песчаные дюны, покрытые сосновыми лесами, выехать в Лаканау-Осеан по побережью, не сталкиваясь ни с людьми, ни с машинами.

Вальтеллина, Италия, предлагает вдоль реки Адда 114-километровый семейный маршрут от города Бормио до озера Комо, он проходит через луга, деревни, виноградники и фруктовые сады.

В районе есть прокат велосипедов, много мест для пикника, ресторанов, отелей.

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На побережье Черногории есть огромный Которский залив, вдоль которого можно поехать на велосипеде по береговой линии, увидеть его со всех сторон.

Маршрут простирается на около 40 километров, вдоль него есть много мест для купания, баров и кафе, пунктов проката велосипедов.

Также отличные маршруты есть на Майорке, в Норвегии, Швейцарии, Австрии.

Напомним, ранее стало известно, какие деньги лучше не брать в путешествие по Европе.

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