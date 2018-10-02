Архитектурный шедевр в лесной глуши Норвегии: фото

Архитектурный шедевр в лесной глуши? Легко, ведь это Норвегия. Страна, которая удивляет своей красотой. Удивительная и богатейшая природа - главное достояние Норвегии, она поражает и влюбляет в себя с первого взгляда.

Фотографии удивительного архитектурного решения в одном из норвежских лесов опубликовал популярный тревел-блогер Илья Варламов в Instagram.

"Лес возле поселения Санн был популярным, но труднодоступным местом для прогулок. Архитекторы собрали пожелания жильцов, и спроектировали мост из кортеновых панелей и стальных решеток, который вписывается в природный ландшафт. В его центре – акустическое пространство, где можно насладиться потоком реки через решетчатый пол", - подписал фотографии блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 15 октября создатель и идеолог сообщества ONE LIFE Артемий Сурин отправится в свой Большой Круг - кругосветное путешествие по строгим канонам Лондонского Королевского Географического общества. В ходе уникальной кругосветки украинец намерен без авиаперелетов пересечь все меридианы Земли на всех шести континентах планеты.