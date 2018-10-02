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Архитектурный шедевр в лесной глуши Норвегии: фото

1.8тЧитать материал на украинском

Архитектурный шедевр в лесной глуши? Легко, ведь это Норвегия. Страна, которая удивляет своей красотой. Удивительная и богатейшая природа - главное достояние Норвегии, она поражает и влюбляет в себя с первого взгляда.

Фотографии удивительного архитектурного решения в одном из норвежских лесов опубликовал популярный тревел-блогер Илья Варламов в Instagram.

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"Лес возле поселения Санн был популярным, но труднодоступным местом для прогулок. Архитекторы собрали пожелания жильцов, и спроектировали мост из кортеновых панелей и стальных решеток, который вписывается в природный ландшафт. В его центре – акустическое пространство, где можно насладиться потоком реки через решетчатый пол", - подписал фотографии блогер.

Архитектурный шедевр в лесной глуши Норвегии: фото
Архитектурный шедевр в лесной глуши Норвегии: фото
Архитектурный шедевр в лесной глуши Норвегии: фото
Архитектурный шедевр в лесной глуши Норвегии: фото

Архитектурный шедевр в лесной глуши? Легко, ведь мы в Норвегии! Лес возле поселения Санн был популярным, но труднодоступным местом для прогулок. Архитекторы собрали пожелания жильцов, и спроектировали мост из кортеновых панелей и стальных решеток, который вписывается в природный ландшафт. В его центре – акустическое пространство, где можно насладиться потоком реки через решётчатый пол. Красота! ⠀ — ⠀ Architectural masterpiece in the middle of the forest? Easy, since we are in Norway! The forest near Sann settlement used to be very popular for hiking, yet very hard to reach. Architects talked to the residents of the area and designed a bridge that blends with the landscape, made of weathering steel panels and steel grating. In the middle there is an acoustic space where one can enjoy the river flow through lattice floor. Glorious! ⠀ #Норвегия #мост #архитектура #природа #nature #Norway #промо #visitnorwayru #fjordnorway #visitnorway #regionstavanger #destinationryfylke #visithaugesund #ryfylke #haugesund

Публикация от Ilya Varlamov (@varlamov)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 15 октября создатель и идеолог сообщества ONE LIFE Артемий Сурин отправится в свой Большой Круг - кругосветное путешествие по строгим канонам Лондонского Королевского Географического общества. В ходе уникальной кругосветки украинец намерен без авиаперелетов пересечь все меридианы Земли на всех шести континентах планеты.

Место
Норвегия
Объект
путешествия
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