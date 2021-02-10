Украинская ведущая рассказала, как отравилась аммиаком на съемках во Вьетнаме

Ведущая реалити "У кого більше?" Анастасия Кошман рассказала о риске для жизни и плохом самочувствии из-за экстремальных съемок во Вьетнаме. Так, в рамках проекта звезда устроилась работать на производство рыбного соуса, где отравилась аммиаком.

Подробностями с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала". По словам Кошман, ей досталась работа чистильщицы бассейнов, где перегнивала рыба. По технологии, именно такую рыбу, засыпанную морской солью, и используют для приготовления соуса. Девушке пришлось вручную драить огромный чан, после чего ей стало плохо.

"У них было много рыбы вперемешку с морской солью. Перегнивания этой смеси в течение шести месяцев и является процессом производства соуса. Там нереально воняло, хотелось вытереть нос спиртом... Время от времени я поднималась из резервуара, чтобы подышать, но это никак не помогало. Рвотный рефлекс был каждую секунду. Впоследствии у меня начала очень сильно болеть голова. Затем очень начали печь глаза. Я просто не могла их открыть", – рассказала ведущая.

Анастасия также добавила, что вскоре вышла подышать свежым воздухом. Девушке дали воды, чтобы она умылась. Работники на производстве сказали, что ведущая отравилась аммиаком.

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