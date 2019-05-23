Туристка потеряла камеру со своими фото топлес и воззвала о помощи

Француженка Лили во время путешествия в Шотландии потеряла свой фотоаппарат, в котором хранилось портфолио с фотографиями топлес.

Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, занимающейся фотосъемкой по всему миру с целью привлечения внимания к проблеме рака молочной железы, фотоаппарат она потеряла на острове Скай в Шотландии, когда остановилась около одного из СТО, чтобы полюбоваться прекрасным пейзажем.

Автор оздоровительного арт-проекта, путешествующая по всему миру с 2017 года, уверена, что ее вещь уже найдена и просит его вернуть.

Лили отмечает, что на основе своих путешествий и данных фотографий она намерена опубликовать книгу для помощи женщинам.

"Я хочу повысить осведомленность о раке молочной железы. Моей бабушке пришлось бороться с этой болезнью", - говорит она.

Девушка выложила в соцсетях свою фотографию топлес, стоя спиной к камере и призвала вернуть дорогую ей вещь.

Впрочем, ей пишут, что с такими фотографиями, скорее всего, свой фотоаппарат она обратно не получит.

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