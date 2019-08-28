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Стало известно о смерти девочки из РФ, которую засосало в бассейн в Турции

1.6т Читать материал на украинском

12-летняя девочка из России, чью руку засосало в бассейне на отдыхе в Турции, скончалась в больнице.

Об этом сообщил Телеграм-канал Mash на Мойке. "Девочка много времени провела под водой, ее вытащили и доставили в клинику, но ребёнок впал в кому. До текущего момента её пытались спасти врачи, в том числе и прилетевшие из России — к сожалению, не удалось", — сообщили там.

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Стало известно о смерти девочки из РФ, которую засосало в бассейн в Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 18 августа в Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.

На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.

Девочка впала в кому, и в сознание так и не пришла. Ее сердце перезапускали 5 раз.

Все это произошло в отеле SUNHILL. Читайте отзывы о нем у нас на сайте.

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Место
Турция Бодрум
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