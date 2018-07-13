Поезда для путешествий: топ-5 самых красивых

В мире есть железнодорожные поезда, проехать в которым мечтает каждый путешественник. В подборке – пять самых красивых.

1. Train Suite Shiki-shima

Футуристичный поезд совершает круговой маршрут из Токио. Интерьер больше напоминают бутик-отель, купе оформлены минималистично, с использованием роскошных материалов. Общественные зоны превратили в сказочный лес — стены сделаны в виде деревьев, а на полу специальное покрытие, напоминающее на ощупь траву.

Шеф-повар, обладатель звезды "Мишлена", готовит для пассажиров блюда, которые характерны для того региона, по которому следует поезд.

2. The Blue Train

Оказавшись в Южной Африке, можно отправиться в короткое путешествие из Кейптауна в Преторию или наоборот. В путешествие не забудьте взять вечерние наряды — во время ужина действует дресс-код.

В последнем вагоне вместо задней стены огромное окно, открывающее вид на уходящую железную дорогу и пейзажи.

3. Maharajas’ Express

Путешествия начинаются из Дели или Мумбая и продолжаются четыре, семь или восемь дней. Отделку купе и общих зон поезда делали с оглядкой на кареты махараджей, используя драгоценные породы дерева и лучшие ткани. К услугам путешественников в поезде есть зона отдыха, бар и два красивейших ресторана.

4. The Presidential

Однодневное путешествие из Порто можно проделать на историческом поезде The Presidential. Он был построен в конце XIX века для поездок короля, а в наше время состав отреставрировали, переоборудовав под роскошные экскурсии.

5. The Ghan

Огромный поезд промчит вас через всю Авcтралию — из Дарвина в Аделаиду. В нем есть купе двух категорий, лаундж и ресторан Queen Adelaide, в котором шеф-повар предлагает местные специалитеты, например, кенгурятину на гриле. В поезде действует дресс-код smart casual.

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